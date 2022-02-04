شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: عمليات حفر البئر الموازى لإنقاذ الطفل المغربى ريان بلغت مرحلة حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، منذ قليل، إن عمليات حفر البئر الموازي للطفل المغربي "ريان" بلغت مرحلة حاسمة.

وقالت قناة العربية، إن خلية أزمة مغربية تعمل على مدار الساعة لمتابعة حالة الطفل "ريان"، موضحة أن الجرافات تستأنف عمليات الحفر في محيط البئر العالق به الطفل "ريان"

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الحشود حول البئر العالق به الطفل "ريان" انخفضت للسماح بأعمال الإنقاذ، موضحة أن خبراء مغاربة يحاولون مسح الموقع للحصول على أدلة مادية لمكان الطفل "ريان".

وأضافت قناة العربية، أن هناك مشاورات في خلية الأزمة المغربية حول مواصلة عمليات إنقاذ الطفل "ريان"، لافتة إلى أن الحشود تبتعد عن البئر العالق به الطفل "ريان" للسماح بأعمال الإنقاذ.

وأوضحت القناة، أن خبراء مغاربة يحاولون تحديد موقع الطفل "ريان" بدقة داخل البئر، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد الساعات المتبقية لعملية إنقاذ الطفل "ريان".

وقالت مراسل العربية: خلية أزمة مغربية تراقب على مدار الساعة حالة الطفل "ريان"، فيما طالبت السلطات المغربية المواطنين بالانسحاب من موقع البئر العالق به "ريان" لتسهيل عملية الإنقاذ.

ولفتت قناة العربية، إلى أن هناك مشاورات ميدانية لاتخاذ قرار حول كيفية مواصلة عملية إنقاذ الطفل "ريان".