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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 4/2/2022، الموافق 3 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:16 صباحًا

أذان الظهر 12:08 صباحاً

أذان العصر 3:11 مساءً

أذان المغرب 5:33 مساءً

أذان العشاء 6:52 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:21 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً

موعد أذان العصر 3:14 مساءً

موعد أذان المغرب 5:35 مساءً

موعد أذان العشاء 6:56 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:12 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً

موعد أذان العصر 3:06 مساءً

موعد أذان المغرب 5:28 مساءً

موعد أذان العشاء 6:47 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:11 مساءً

موعد أذان المغرب 5:35 مساءً

موعد أذان العشاء 6:50 مساءً

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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