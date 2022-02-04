شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المديريات تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول يتم من قبل المديريات بعد اعتماد النتيجة من المحافظ المختص، ويتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية، مضيفة أن موعد ظهور نتيجة الترم الأول حسب ظروف كل محافظة.

وانتهت أمس الخميس 3 فبراير الجارى امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع طلاب المدارس، حيث أدى طلاب الصف الثانى الثانوى آخر امتحانات الترم الأول فى مادتى الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، فيما أدى أيضا طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية آخر اختبار فى الفصل الدراسى الأول.

ونجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، وشهدت فترة انعقاد الاختبارات منذ 15 يناير الماضى حتى 3 فبراير الجارى تطبيق القواعد الصحية والإجراءات الصحية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا صحة لتعديل مواعيد إجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.