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الرئيس يهنئ المنتخب بالصعود لنهائى أفريقيا: المصرى قادر على صنع المستحيل

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القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطنى لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية.

 

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "إننى إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفنى، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالى وعزيمتهم التى لا تلين".

 

أضاف الرئيس: "لقد أثبت أبنائى اللاعبون أن المصرى قادر على صنع المستحيل وتحدى أى صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".

 


 
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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