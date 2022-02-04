شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يهنئ المنتخب بالصعود لنهائى أفريقيا: المصرى قادر على صنع المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطنى لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية.

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "إننى إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفنى، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالى وعزيمتهم التى لا تلين".

أضاف الرئيس: "لقد أثبت أبنائى اللاعبون أن المصرى قادر على صنع المستحيل وتحدى أى صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".



