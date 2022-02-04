شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 4/2/2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا نسبيا فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وسانت كاترين .

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أيضا تكون رعدية أحيانا على الغربية والمنوفية والشرقية وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى 1.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 العظمى 16

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 العظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01 العظمى 14

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 13 والعظمى 16

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 15

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 1 والعظمى 7

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 13 والعظمى 21