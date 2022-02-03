شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يعلن إنشاء معهد جديد لزراعة الكلى مزودا بمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سيتم إنشاء معهد جديد للكلى مزود بأحدث الأجهزة الحديثة وسيكون على أعلى مستوى عالمى، وسيتم تزويده بمطار، قائلا: "نحن ننظر إلى الأمام فى الفترة القادمة، فسيتم الإقبال على التبرع بالكلى من متوفين حديثا، وسيكون المطار لوصول العضو بسرعة، لأن زراعة الأعضاء مرتبطة بتوقيت ما بين الوفاة والنقل".

وأضاف الدكتور محمد فوزى انه يتم البدء فى إنشاء المعهد الجديد حاليا وتجهيز الرسومات الخاصة به، ومتوقع أن يكون فى أرض مطار إمبابة، أو على قطعة أرض أخرى فى مكان آخر، مشيرا إلى أن المعهد الجديد سيكون أكبر ويشمل عدد أسرة اكبر.

وأوضح، إن قانون زراعة الأعضاء من متوفى حديثا لم يكن مفعلا، ولكن الناس غيرت فكرتها عن التبرع وحاليا يتقبلها البعض بعد الوفاة، موضحا، نحاول أن نحفز الناس على التبرع بعد الوفاة.

وأكد، ان هناك تعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موضحا، إننا نوفر جميع الامكانيات بالمعهد القومى للكلى حاليا ، ويتم تدريب الكوادر البشرية على احدث التقنيات الحديثة، والمعهد الحالى مكان لتحويل الحالات بعد الكشف المبكر فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، مشيرا الى أنه هذه المبادرة ستنجح مثلما نجحنا فى مبادرة 100 مليون صحة والتى كانت السبب فى اكتشاف حالات فيروس سى فى مصر وعلاجهم ، مشيرا الى إن هذه المبادرة قادرة على الكشف المبكر عن أمراض الكلى فى المراحل المبكرة، قبل الإصابة بالفشل الكلوى.

جدير بالذكر، ان مؤتمر المعهد القومى للكلى والمسالك البولية، يعقد تحت شعار "نظرة للمستقبل عبر خبرات الماضي" بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشائه، والوصول إلى الحالة 1000 من زراعة الكلى بالمعهد.

وعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وبرعايه الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبرئاسة الدكتور محمد صلاح الدين عميد المعهد القومي للكلى والمسالك.

ناقش المؤتمر زراعة الكلى في مصر الوطن العربي والعالم، واستعراض الخبرة المصرية الناجحة في هذا المجال بمراكز الكلى والمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة والسكان، والنظرة المستقبلية للجديد في زراعة الكلى والغسيل الكلوي.

وأشار الدكتور محمد صلاح الدين، عميد المعهد القومى للكلى والمسالك البولية، إلى أن المؤتمر شهد عرض الجديد جراحات جديدة للكلى والمسالك البولية بواسطة الروبوت الجراحي، والمناظير المرنة، والليزر، بالإضافة إلى أحدث أدوية علاج أمراض الكلى، كما استعرض القوانين والتشريعات الجديدة لزراعة الكلى من المتوفين حديثا و موتى جذع المخ، تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في زراعة الكلى باعتبارها العلاج الوحيد للفشل الكلوي.