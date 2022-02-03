2000 وظيفة جديدة بالأوقاف.. اعرف خطوات وشروط التقديم.. إنفوجراف

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2000 وظيفة جديدة بالأوقاف.. اعرف خطوات وشروط التقديم
وظيفة عامل مسجد
إمام وخطيب
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، لـ"الخليج 365"، أن الإعلان عن 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس و1000 عامل مسجد، بنظام التعاقد هو بداية لتعيين 3000 عامل و3000 إمام وخطيب، حيث سيتم الإعلان سنويًا عن 1000 وظيفة إمام و1000 وظيفة عامل بنظام التعاقد لمدة عام على أن يتم تعيين من يثبت كفاءة بعد عامين من التعاقد.
وأوضحت المصادر، أنه من المقرر بعد التقديم الإلكترونى، وتصفية المتقدمين وفقًا للمعايير والشروط العامة، أن يتم إجراء اختبارات أخرى لاختيار الـ1000 إمام و1000 عامل، من بينها اختبارات نفسية وسلوكية، واختبارات للمتقدمين لوظائف الأئمة في اللغة العربية والشريعة الإسلامية، على أن تكون هذه الاختبارات أمام لجنة من جهاز التنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف، ثم يعقبها إجراء مقابلة شخصية لاختيار المرشحين النهائين.