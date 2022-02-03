الأمطار تضرب الإسكندرية مع وصول المنخفض الجوى.. لايف وصور

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندريه خلال الـ 24ساعة القادمة نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والاتربة تصل سرعتها على مسطح البحر المتوسط 50-60 كم / ساعة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5-3.5 متر، وتسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدةقد تكون رعدية احيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11 درجات مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

من المتوقع غدا الجمعة، أن تشهد محافظة الاسكندريه اعتبار من الساعات الأولى أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية احيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من انخفاض درجات الحرارة وتصل سرعة الرياح على مسطح البحر المتوسط 60-70 كم / ساعة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3 - 5 امتار، أيضا هناك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا .. درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11 درجات.

وحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدءا من اليوم الخميس وتستمر حتى الجمعة، مرجحة السبب إلى تأثر مصر بمنخفض جوى على البحر المتوسط وطبقات الجو العليا، يصاحبه انخفاضا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة.

وشهدت الإسكندرية عدة نوات وحالات من التقلبات الجوية المتلاحقة خلال الشهر الماضى، حيث يعد شهر يناير من اكثر اشهر السنة برودة و الذ يواكب شهر طوبة، وسجلت الاسكندرية معدلات منخفضة فى درجات الحرارة مع صقيع و أجواء من البرد القارص، وتوالت النوات وموجات الطقس السئ المتعاقبة على الإسكندرية، منذ بداية العام و مستمرة حتى الآن.