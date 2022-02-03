شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد حجازى: حضور الرئيس السيسي دورة بكين يثبت قوة علاقة مصر والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على حضور الرئيس لافتتاح دورة الألعاب الشتوية، وقال إنها عبارة عن هناك علاقات وثيقة واستراتيجية وقائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له قدرته ومكانته لدى القيادة الصينية، حيث التقى الرئيس الصيني مرارا، ومصر تحتل مكانة خاصة سواء باتجاه إفريقيا أو عربياً.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "هناك تعاون اقتصادي نوعي بين مصر والصين، ودورة الألعاب الشتوية تشهد ضغوطا لدى بعض الدول الغربية تدعو للمقاطعة، وقرار الرئيس السيسي لزيارة الصين وحضور الافتتاح هو قرار نوعي لدعم حليف استراتيجي هام، يرتبط بمصر بحزمة من المشروعات الاستثمارية الكبرى وأخرها العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة تقدر 20 مليار دولار، والمنطقة الصناعية الصينية".

وقال: "الرئيس وجوده في الصين لعقد مباحثات هامة سياسية واقتصادية وتنموية، واستعادة النقاش حول الأوضاع الإقليمية في المنطقة والأوضاع السياسية الدولية، وهناك نحو 22 من قادة دول العالم يشاركون في هذا الحدث يمكن أيضا الدخول في مباحثات حول الأوضاع".