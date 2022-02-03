شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطالب المسافرين فوق 18 عاما تلقى جرعة تنشيطية قبل السفر لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت شركة مصر للطيران، المسافرين علي رحلاتها ممن تخطوا 18 عاما الراغبين في السفر إلى دولة فرنسا ضرورة تقديم ما يُثبت تلقي جرعة تنشيطية من اللقاحات المعتمدة من وكالة الصحة الأوروبية وهي (Pfizer – Johnson – Moderna – AstraZeneca) (فايزر – جونسون – موديرنا – استرازينيكا)، وذلك في حال مرور مدة تتجاوز الـ 9 أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات المعتمدة، بالإضافة إلى تقديم شهادة تحليل PCR أو Antigen بنتيجة سلبية بمدة لا تتجاوز 48 قبل موعد إقلاع الرحلة.