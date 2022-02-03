شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: زعيم داعش فجر نفسه وقتل عائلته هربا من مواجهة العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن تنظيم داعش الإرهابي تورط في قتل الأمريكيين، والأيزيديين، مشيدا بقوة القوات العسكرية التي تمكنت من تصفية أبو إبراهيم الهاشمي القريشي زعيم تنظيم داعش.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل مقتل زعيم تنظيم داعش علي يد القوات الأمريكية في إدلب السورية، أن زعيم داعش فجر نفسه وقتل عائلته هربا من مواجهة العدالة، مؤكدا قدرة بلاده على القيام بكل الإجراءات لتصفية قادة التنظيمات الإرهابية في كل مكان.