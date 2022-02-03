شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية - صينية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها” الرئيس السيسى فى بكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.. قمة مصرية - صينية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل المستويات.. 6 قمم جمعت بين الزعيمين خلال زيارات رئاسية متبادلة بدأت فى 2014 .. انتعاش التبادل التجارى والاستثمارات.. ومواجهة جائحة كورونا توجت التعاون فى كل المجالات. اقرأ فى العدد أيضا.. اقرأ فى العدد أيضا.. الموت دون "روشتة".. المضادات الحيوية الجائحة الأخطر من "كورونا"

رئيس الوزراء يشدد على وضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات فى مصر خلال شهر.. وزيرة التجارة والصناعة: ستسهم فى تنمية حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل وتطوير السوق المحلى التنافسى

رئيس الوزراء يشدد على وضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات فى مصر خلال شهر.. وزيرة التجارة والصناعة: ستسهم فى تنمية حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل وتطوير السوق المحلى التنافسى "مدبولى" يتابع تنفيذ قرارات نزع الملكية.. توفير 3.1 مليار جنيه اعتمادات بتعويضات نزع الملكية لـ"الطرق والكبارى"

الحكومة تنفى مد إجازة منتصف العام الدراسى المدة أسبوع بسبب كورونا

الحكومة تنفى مد إجازة منتصف العام الدراسى المدة أسبوع بسبب كورونا الحكومة تنفى مد إجازة منتصف العام الدراسى لمدة أسبوع بسبب كورونا.. وزيرة التضامن: تزويد أهالى قرية المنصورية بـ30 مركبا للصيد لتوفير فرص عمل.. وتطوير جميع الخدمات الصحية والبنية التحتية

وفر 234 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا.. توصيل الغاز الطبيعى لـ13 مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات

وفر 234 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا.. توصيل الغاز الطبيعى لـ13 مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات "كما لا ترون" للشاعر والكاتب الصحفى وائل السمرى تفوز بجائزة أفضل كتاب بمعرض القاهرة.. تكريم رئيس التحرير التنفيذى لـ ”الخليج 365” بحضور وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

اختتام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى "آمون – 22"

اختتام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى "آمون – 22" "البترول": توصيل الغاز الطبيعى لـ13 مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات

"المشاط" تلتقى نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. اللقاء لبحث العلاقات الاستراتيجية المشتركة مع مجموعة البنك الدولى.. الاجتماع تناول مناقشة الاستراتيجية القطرية المشتركة ومشاورات إعداد تقرير المناخ والتنمية المتعلق بمصر والتمويلات التنموية المستقبلية

"المشاط" تلتقى نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. اللقاء لبحث العلاقات الاستراتيجية المشتركة مع مجموعة البنك الدولى.. الاجتماع تناول مناقشة الاستراتيجية القطرية المشتركة ومشاورات إعداد تقرير المناخ والتنمية المتعلق بمصر والتمويلات التنموية المستقبلية

