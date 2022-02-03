شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الموجة الرابعة من كورونا الأقل حدة والمتحور الجديد الأوسع انتشارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حالة الطوارئ الطبية تعنى ارتفاع معدلات الإصابة ودخول المستشفيات وحدة المرض ومعدلات الوفيات بسبب كورونا، مشيراً إلى أنه من استقراء تاريخ الفيروسات بداية من الأنفلونزا الأسبانية والأسيوية، فإن الفيروسات كلما زادت معدلات تحوراها كلما قلت حدتها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "خلال الفترة الماضية، الموجات الثلاثة الأولى لكورونا، كانت أشد حدة من الموجة الرابعة، ومن خلال المتابعة العلمية للمتحورات، فإن التأثير الشديد ومعدلات دخول المستشفيات بدأت تقل مقارنة بمعدلات دخول المستشفيات في الموجات الأولى لجائحة كورونا، وجمعيها تصريحات غير يقينية، ولكنها قد تؤدي إلى انتشار المناعة المجتمعية خاصة بعد توفر اللقاح".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "شأننا شأن دول العالم، المتحور الجديد الأوسع انتشاراً، معدلات الإصابة زادت بأعداد كبيرة مع أوميكرون، ولكنه أقل حدة مقارنة بسابقيه من المتحورات".