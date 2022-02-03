شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين تعرض الإمارات لهجوم بثلاث طائرات مسيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهجوم بثلاث طائرات بدون طيار، والتي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضها وتدميرها.
وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - على رفضها البالغ لتلك الانتهاكات الإرهابية التي تقوض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مُجدَّدة في الوقت ذاته دعمها الكامل لدولة الإمارات الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.