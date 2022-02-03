شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين تعرض الإمارات لهجوم بثلاث طائرات مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهجوم بثلاث طائرات بدون طيار، والتي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضها وتدميرها.