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مصر تدين تعرض الإمارات لهجوم بثلاث طائرات مسيرة

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القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهجوم بثلاث طائرات بدون طيار، والتي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضها وتدميرها.

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - على رفضها البالغ لتلك الانتهاكات الإرهابية التي تقوض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مُجدَّدة في الوقت ذاته دعمها الكامل لدولة الإمارات الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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