شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أمطار غزيرة ورعدية غدا بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاضا نسبيا فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وسانت كاترين .

كما يشهد غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أيضا تكون رعدية أحيانا على الغربية والمنوفية والشرقية وشمال الصعيد ، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى 1.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

رئيس الوزراء: لجنة من الحكومة والبرلمان لصياغة قانون يحل أزمة الإيجارات القديمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تصلها شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة.

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.

وتابع خلال اجتماع عقده لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ، أن هدف اجتماع اليوم هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، قائلا: هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها.

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

اختتام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى (آمون-22)

أختتمت فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى " آمون- 22" والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات.

واشتمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة , فضلاً عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام.

كما تضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود فى الجو , وتنفيذ أعمال الإعتراض الجوى لصد هجوم جوى معادى ضد أحد الأهداف الحيوية والتى عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى وقدره عاليه على إدارة العمليات الجوية المشتركة.

بايدن يعلن مقتل القريشى زعيم تنظيم داعش الإرهابى فى عملية عسكرية بسوريا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل قليل مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو إبراهيم الهاشمي القريشي خلال عملية إنزال في ريف إدلب سوريا، بحسب عدة مصادر إعلامية.

كان التحالف الدولى، أعلن أنه استهدف قياديًا أجنبيًا بارزًا فى تنظيم القاعدة الإرهابى ببلدة أطمة السورية، وقالت وسائل إعلام محلية، إن قوات التحالف الدولى نفذت عملية إنزال جوى استهدفت أحد المنازل فى ريف إدلب الشمالي.

وخلال ساعتان استمرت "العملية العسكرية"، التى شهدتها الحدود الإدارية بين محافظتى إدلب وحلب السوريتين، كان المشهد الأول والأبرز فيها عملية إنزال لعناصر التحالف الدولي، بحسب "العين" الاماراتية.

المرصد السورى لحقوق الإنسان شبه تلك العملية بـ"ليلة إسقاط أبو بكر البغدادي" فى إدلب، حين انطلقت الطائرات من قاعدة “خراب عشك” فى عين العرب “كوباني” ووصلت إلى هدفها حينها.

القوى العاملة: انخفاض البطالة من 13.2% لـ7.5% بسبب استراتيجيات الدولة

يجرى محمد سعفان وزير القوى العاملة، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، للاطمئنان علي الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد، بفنادق شرم الشيخ، من حيث ارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، والوقاية الشخصية وأساليب الحماية المتبعة، مؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

وشهد الوزير ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا " التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة ، وتهدف إلى الحد من مخاطر بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها، بمشاركة 80 فندق بجنوب سيناء، فضلا عن عدد كبير من مسؤولي السلامه بالمحافظة، بحضور سهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأشرف علم الدين مدير المديرية.

وأكد سعفان أن القوى العاملة فى الفترة الماضية أطلقت العديد من المبادرات فى كافة مجالات العمل منها، مبادرة "احمى نفسك"، والتى تجوب المحافظات لترسيخ سلوك السلامة والصحة المهنية ، ومبادرة "مصر بكم أجمل" لذوى القدرات الخاصة ، ومبادرة "مصر أمانة بين إيديك" والتى كلفت بإعادة إطلاقها فى المحافظات المختلفة ، للتصدي للعدو المتربص بالدولة المصرية والذى يسعى لهدمها ، حتى لا يتأثر التقدم الذي تحققه الدول المصرية ويستمر ،لافتا إلي أن معدل البطالة وصل الآن إلي 7.5 % فى آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بعد أن كان المعدل 13.2 % في عام 2013 ، كاشفا أن هذا الانخفاض جاء بسبب الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة والقيادة السياسية.

الرئيس السيسى يتوجه إلى الصين اليوم لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم 4 فبراير الجاري.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

انتهاء امتحان الترم الأول لجميع طلاب المدارس.. والسبت بداية إجازة نصف العام

انتهت منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع طلاب المدارس حيث أدى طلاب الصف الثانى الثانوى آخر امتحانات الترم الأول فى مادتى الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، فيما أدى أيضا طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية آخر اختبار فى الفصل الدراسى الأول.



ونجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، وشهدت فترة انعقاد الاختبارات منذ 15 يناير الماضى حتى 3 فبراير الجارى تطبيق القواعد الصحية والإجراءات الصحية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

الأرصاد تحذر: اضطراب بالملاحة على البحر المتوسط والأمواج ترتفع لـ 3.5 متر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية اليوم الخميس على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض نسبى فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، و شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

القوى العاملة: انخفاض البطالة من 13.2% لـ7.5% بسبب استراتيجيات الدولة

يجرى محمد سعفان وزير القوى العاملة، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، للاطمئنان علي الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد، بفنادق شرم الشيخ، من حيث ارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، والوقاية الشخصية وأساليب الحماية المتبعة، مؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

وشهد الوزير ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا " التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة ، وتهدف إلى الحد من مخاطر بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها، بمشاركة 80 فندق بجنوب سيناء، فضلا عن عدد كبير من مسؤولي السلامه بالمحافظة، بحضور سهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأشرف علم الدين مدير المديرية.

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ214 ألف مواطن فى يناير

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ214 ألفا و346 مواطنًا من خلال 160 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألفا و344 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 43 ألفا و603 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 2476 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

إصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس أعلى كوبرى الهاويس بالشرقية

أصيب 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس 26 راكبا بطريق مشتول المنير على كوبري الهاويس التابع لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات الزوامل ومشتول السوق المركزى وبلبيس المركزى.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ لـ شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب اتوبيس محمل بعدد من العمال طريق مشتول - المنير التابع لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

على الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب اتوبيس مُحمل بعدد من العمال طريق مشتول - المنير التابع لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، نتيجة اختلال عجلة القيادة ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.