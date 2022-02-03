زيوت وأعلاف مجهولة المصدر.. ضبط 3 مصانع بدون ترخيص في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والاشتراك مع الجهات المعنية، حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تُدار بدون ترخيص بنطاق أمن الشرقية.

وأسفرت جهودها عن ضبط (3 مصانع - مخزن "بدون ترخيص" يتم خلالها إنتاج وتداول المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعية والمنظفات والمطهرات المنزلية وإعادة تدوير زيوت المحركات المتهالكة المغشوشة والمقلدة والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر والمديرين المسئولون عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة (100 طن مواد خام ومنتج نهائي لزيوت سيارات متهالكة مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية -40 طن مواد خام ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأ ومعدة للتداول - 5 أطنان مواد خام لمواد غذائية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية - 3 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.