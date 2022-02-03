"اتمسكوا قدام مكتب حكومي".. ضبط 3 سماسرة نصبوا على مواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 سماسرة، تخصصوا في النصب على المواطنين بزعم إنهاء أوراقهم بالجهات الحكومية.

وتداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشور يتضمن تضرر عدد من المواطنين من تواجد عدد من الأشخاص "سماسرة" أمام مكتب تابع لإحدى الجهات الحكومية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وقيامهم بالحصول على مبالغ مالية منهم مقابل إنهاء إجراءات أوراقهم بالمكتب بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 سماسرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.