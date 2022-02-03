4 تشكيلات عصابية و85 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 157 قطعة سلاح ناري، 200 قضية مخدرات، وتنفيذ 85507 أحكام قضائية متنوعة.

كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 8 متهمين ارتكبوا 24 حادث متنوع، 200 قضية مخدرات بإجمالي 213 متهما، وضبط 46 متهما هاربا، وضبط 21 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 316 دراجة نارية مخالفة، وضبط 27089 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.