مخدرات وأحكام قضائية.. الأمن يلاحق تجار السلاح في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة، دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 24 متهمًا، بحوزتهم 6 قطع سلاح ناري وأبيض، و21 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوع.

ونجحت الحملة في تنفيذ 8113 حكم قضائي متنوع.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.