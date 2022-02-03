"ابنك ادبح".. كواليس شروع "شلة البلطجية" في قتل طالب بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صباح أمس الأربعاء، غادر "علي" منزله قاصدا مدرسة الشهيد إيهاب مرسي التجريبية بمساكن الفردوس للحصول على حصة المراجعة النهائية استعدادا لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول في اليوم التالي "الخميس".

غادر الطالب بالصف الثاني الثانوي منزله بمدينة السادس من أكتوبر دون أن يدري بما يخبئ له القدر. لم يكد ينتهي من الحصة حتى وجد مفاجأة غير سارة في انتظاره بالخارج.

على بعد خطوات من باب المدرسة، وقعت مشادة كلامية بين "علي" ومجموعة من الصبية أحدهم يدعى "م.ن." تطورت إلى مشاجرة أشهر على أثرها الأخير سلاحا أبيض "مطواه" من طيات ملابسه مسددا للطالب طعنة بالرقبة ولاذوا بعدها بالهرب.

تم عمل الإسعافات الأولية للمصاب بطوارئ مستشفى أكتوبر العسكري، وتحويله بعدها إلى مستشفى الشيخ زايد العام ليخضع إلى عملية جراحية ناجحة، وتم إيداعه غرفة الإفاقة تحت الملاحظة.

قوة من قسم ثالث أكتوبر انتقلت إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال والدة المصاب التي لخصت الواقعة "حد اتصل بيا قالي ابنك ادبح.. مش عايزة غير حقه".

إحدى أولياء الأمور فجرت مفاجأة بالإشارة إلى أنها ليست الواقعة الأولى لتلك المجموعة واصفة إياهم بالبلطجية بقولها: "ابني اضرب من نفس الشلة منذ شهر ونصف".

وصفت والدة أول الضحايا الأسلوب بأن من يعترض على سرقة أمواله ومتعلقاته "ينفتح عليه مطوه ويتقطع أمام الجميع عيني عينك"، حسب قولها.

في أقل من 24 ساعة، تمكن رجال المباحث من ضبط المشتبه بهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

يٌشار إلى أنه في منتصف الشهر الماضي تلقى مدير قطاع أكتوبر، إخطارا بوقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب في أحد المدارس الثانوية الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وسرعة ضبط طرفيها.

تبين إصابة "يحيي .ح.م"، 17 سنة، طالب بالمدرسة، مصاب بجرح نافذ بالكتف الأيسر، وجرح بطول الظهر، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.