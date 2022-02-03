وزير القوى العاملة يسلم 15 عقد عمل لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع بشرم الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، 15 عقد عمل لذوي القدرات، وفرتها مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، مؤكدًا أن المرتبات تأتي في إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، و استيفاء نسبة الـ5 % المقررة لهم.

وأكد وزير القوى العاملة، في كلمته خلال تسليم عقود العمل على هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ، بحضور أشرف الدين مدير المديرية، أهمية تقديم الدعم والرعاية لذوي القدرات بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وقال "سعفان"، إن الفرص التي يتم تقديمها لهذه الفئة هي فرص حقيقية ظهرت من اهتمام الدولة بهم، وقدمتها الوزارة وحرصت على ضمان صحتها؛ لترسيخ فكرة التسابق والتسارع بين المديريات لتوفير فرص عمل لتلك الفئة في كافة المحافظات، مقدمًا شكره للفنادق التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.

وأضاف أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، موضحا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، ولتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال بكل مناحي الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيون يتمتعون بكافة الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصري بأكمله، لافتًا إلى استمرار الوزارة بالاهتمام برعاية هذه الفئة، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

ولفت إلى أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة ومن بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، كما أنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وصقل مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وتابع أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل قاعدة بيانات حقيقية لكل من تسلم عقد من أبنائنا من ذوي الهمم يدرج فيها كافة بياناته من اسمه، واسم الجهة المعين بها، والوظيفة والراتب وحالة الإعاقة، تكون موجودة بمكتب العمل التابع له وعلى منظومة التحول الرقمي الخاصة بالوزارة؛ لضمان المتابعة المستمرة له بمكان العمل الذي يعمل فيه حتى تكون وظيفة مستدامة.