الصحة تكشف 3 أعراض لمرض يصيب كبار السن بداية من 65 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" يكشف تفاصيل مرض الباركنسون الذي يعد أحد الأمراض التي تصيب كبار السن وتؤثر على حركتهم.

وأضافت الوزارة: "برنامج رعاية كبار السن يقدم خدمات مجانية للأشخاص من 65 عامًا فأكثر بدايةً من الكشف وحتى العلاج".

وتابعت وزارة الصحة: "الباركنسون هو أحد الأمراض التي تصيب كبار السن، وهو عبارة عن عدد من الخلايا المنتجة للدوبامين في الدماغ".

وجاءت نتائج الإصابة به على النحو التالي:

- ظهور رعشة باليدين.

- تصلب عضلات الوجه والجسم.

- اختلال التوازن.