طقس الساعات المقبلة.. نشاط للرياح وزيادة سقوط الأمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- نادر نبيل:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، وخاصة السواحل الغربية؛ بسبب تمركز المنخفض على الحدود الغربية للبلاد.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه مع التقدم في الوقت تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الغربية لتصل إلى غزيرة وتمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خفيفة إلى متوسطة خلال فترة الليل وصباح الجمعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الإحساس ببرودة الطقس يرتفع بسبب نشاط الرياح ويكون الانخفاض في درجات الحرارة ملموسا.