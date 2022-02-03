الطقس السيئ.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء التقلبات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بدءا من اليوم الخميس وتستمر غدا الجمعة.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تشهد يوم السبت المقبل، تحسنا في الأحوال الجوية، وانحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، وبعض المناطق من الوجه البحري، وتقل كمية الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وأضافت أن درجات الحرارة ترتفع مرة أخرى لتعود إلى المعدلات الطبيعية، لتسجل يوم السبت 18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع زيادة سطوع الشمس على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت منار، إلى ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتعتدل حالة الطقس بشكل تدريجي ونعود لحالة الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابعت:"يوم الأحد المقبل، ستشهد البلاد تحسنا تاما في الأحوال الجوية وترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية مع منتصف الأسبوع المقبل".

ونوهت منار، بأن درجات الحرارة تسجل يوم السبت، على القاهرة الكبرى حوالي 18 درجة للعظمى والصغرى 10 درجات، ويوم الأحد 19 درجة للعظمى والصغرى 10 درجات، على أن تصل يومي الاثنين والثلاثاء لـ 20 درجة مئوية.