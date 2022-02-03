وزيرة الثقافة تتابع مع الجمهور الفعاليات الفنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبرفقتها الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على متابعة النشاط الثقافي للمعرض عقب تسليمها جوائز الدورة 53 معرض القاهرة الدولى للكتاب.

ووسط حشد جماهيرى كبير، تابعت عبد الدايم، الأنشطة المتنوعة المصاحبة للفعاليات والتى تضمنت فقرة للعزف على آلة الجيتار إلى جانب عروضا متنوعة.

فخلال ثامن أيام المعرض نجحت فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في استقطاب الرواد كبارا وصغارا للاستمتاع بما تقدمه من أناشيد دينية، أعمال غنائية إلى جانب الموسيقى النوبية التي تعبر عن الهوية الأصيلة لأهل الجنوب بالاضافة الى عروض موسيقية لآلات الناي، الساكسفون، التشيللو، الأورج، الجيتار ووجهوا التحية للعازفين على أدائهم المميز للعديد من الأعمال الشرقية والغربية، كما استمتع الحضور بفقرات السيرك القومى المتعددة والتى نالت اعجاب واستحسان الزوار من مختلف الفئات العمرية فى مشهد جسد قيمة الفنون الجادة فى بناء الشخصية والارتقاء بالوجدان واكد انها تحظى باهتمام كبير فى المجتمع المصري.