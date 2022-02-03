ضبط شخص يُدير كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، القائم على إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالمنيا؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات خبرة ودورات تدريب في مجالات مختلفة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا، بإنشاء كيان تعليمي "أكاديمية بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المنيا، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات خبرة ودورات تدريب، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.

وتمكن المتهم من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن استهداف وضبط المتهم.

وبتفتيش الكيان عثر (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة بعضها تفيد حصولهم على دورات تدريبية، وآخرى خالية البيانات ومعدة للتزوير– 3 كلاشيه يحمل اسم الأكاديمية المشار إليها– دفاتر تحصيل نقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية قدرها مليون و600 ألف جنيه – عدد من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة في الاحتيال على الدارسين -2 حاسب آلى بمشتملاتها بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من "صور المستندات المضبوطة وبرامج الحذف والإضافة والتعديل").

كما أمكن الاستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله قرر تعرضه لواقعة احتيال من قبل المتهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل التحاقه بالأكاديمية وحصوله على إحدى الشهادات غير معتمدة.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.