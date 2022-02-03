"خطاب" لمسؤول الخارجية الأمريكية: الاستراتيجية الوطنية ترفع سقف حقوق الإنسان بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان، كريستوفر لي مون، في إطار زيارته لمصر التي تستغرق عدة أيام.

شارك في الاجتماع السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس ومحمد أنور السادات وعزت إبراهيم أعضاء المجلس.

وأشار مسؤول الخارجية الأمريكية إلى رغبته في مناقشة رؤية المجلس بشأن كيفية المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف على المجالات ذات الأولوية والدور المنوط بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد انعقاده بتشكيله الجديد.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، للمسؤول الأمريكي، على أن خطة عمل المجلس في الفترة القادمة تتضمن تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتمكين العاملين بها من دعم مشاركتهم في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت رئيسة المجلس، في تعقيبها على حديث المسؤول الأمريكي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رفع سقف حقوق الإنسان وبرهن على جدية الدولة المصرية في تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة.

وأضافت أن الاستراتيجية تحمل الحكومة مزيدًا من المسؤوليات من خلال الالتزام بتنفيذ بنود الاستراتيجية في الفترة المقبلة، مشيرة إلى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم تمديد حالة الطوارئ وكذلك استجابة الحكومة لمطالب المجلس بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر باعتبارهما من أهم ما تحقق في الفترة الأخيرة على طريق تنفيذ رؤية الاستراتيجية الوطنية.

من جانبه، تطرق كريستوفر لي مون، إلى بعض التحديات ذات الصلة بملف حقوق الإنسان في مصر والتي تشمل حرية الرأي والتعبير والحبس الاحتياطي وادعاءات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، وبعض المخاوف ذات الصلة بقانون الجمعيات الجديد بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد وبعض القضايا التي تمس حقوق المرأة مثل زواج القاصرات.

وأشار المسئول الأمريكي، إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الآونة الأخيرة، وقال إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر بمثابة تعبير عن التزام الدولة بدعم حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر وهو ما تتطلع الولايات المتحدة إلى رؤية نتائجه الإيجابية في المرحلة المقبلة.

وشددت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن تعزيز الحريات وحقوق الإنسان هو في صميم المصلحة الوطنية المصرية خاصة بعد أن ثبتت الدولة دعائمها في السنوات الأخيرة في مواجهة المخاطر الشديدة التي هددت كيانها.

وقالت أن الدولة المصرية تتبع اليوم منهجًا مختلفًا من خلال الانفتاح على الإنتقادات والتعامل معها بشكل موضوعي في إطار التزاماتها الوطنية والمواثيق الدولية التي صدقت عليها.