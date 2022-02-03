اختتام فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي "آمون - 22"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي " آمون - 22"، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات.

وبحسب بيان للقوات المسلحة، اليوم الخميس، اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، فضلاً عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام، كما تضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو، وتنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معادي ضد أحد الأهداف الحيوية والتي عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقي وقدره عاليه على إدارة العمليات الجوية المشتركة.

كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جويًا فوق سطح أهرامات الجيزة، أبرزت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين.

وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ناقشت العناصر المنفذة سبل التعاون فى التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة بنجاح .

الجدير بالذكر أنة تم تنفيذ زيارة لعدد من موظفى السفارة الفرنسية بالقاهرة وأسرهم بمشاركة أسر الضباط المصريين المشاركين بالتدريب وذلك لحضور عدد من الأنشطة الجوية بالتدريب .

يأتي التدريب (آمون-22) تعزيزاً لأواصر التعاون العسكري بين القوات الجوية المصرية والفرنسية.