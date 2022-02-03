سد النهضة بلا كهرباء.. خبير يكذب إثيوبيا: الملء الثالث لن يتحقق هذا العام - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن صور الأقمار الصناعية اليوم الخميس 3 فبراير بينت أن سد النهضة مازال بدون توليد كهرباء، وأن جميع بواباته مغلقة ولا توجد أي علامات على تخزين ثالث.

وأضاف شراقي، في بيان، اليوم، تحت عنوان: سد النهضة بدون كهرباء، أنه يوما بعد يوم يتأكد عدم إمكانية تحقيق الملء الثالث هذا العام، وإذا تم سيكون محدودا للغاية وبكمية أقل من التخزين الثاني بحوالي 2 مليار متر مكعب بهدف تهدئة الشعب الإثيوبي والترويج بأن العمل منتظم في سد النهضة.

وتابع: هذا الأمر حدث العامين الماضيين في التخزين الأول والثاني الذي مازلت إثيوبيا تدعي بأنه تم تخزين 13.5 مليار متر مكعب، ولدعم هذا المفهوم عقدت الحكومة الإثيوبية اجتماعها الشهر الماضي في منطقة السد.

وواصل شراقي: رغم أن التشغيل قد يؤدي إلى تفريغ نصف البحيرة الحالية بمقدار حوالي 4 مليارات متر مكعب نحو السودان ومصر لإنتاج الكهرباء، إلا أن هذه الخطوة ستزيد من التوتر حيث إنها تعد استمرارا للقرارات الأحادية من جانب الطرف الإثيوبي.​

كانت وسائل إعلام إثيوبية قالت يوم السبت الماضي إن أديس أبابا باشرت اختبار أول توربين منخفض في سد النهضة، في خطوة أولى لتوليد الكهرباء.