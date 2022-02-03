القائمة الكاملة للفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:



أُعلنت منذ قليل جوائز الدورة الثالثة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب.

وجاءت القائمة الكاملة للفائزين بجوائز المعرض كالتالي:

- حصد الكاتب أحمد همام جائزة أفضل رواية عن رواية موت منظم إصدار دار هاشت انطوايت، أما حسن عبدالموجود ففاز بأفضل قصة قصيرة عن المجموعة القصصية البشر والسحالي إصدار المصرية اللبنانية.

- فاز الدكتور أحمد طه رئيس قسم الجراحة بالقصر العيني بجائزة أفضل كتاب علمي عن كتاب القدم السكري إصدار دار الفاروق للنشر.

- فاز إيهاب الملاح بجائزة الدراسات الإنسانية عن كتاب طه حسين.

- جائزة الكتاب الأول فرع الإبداع، فازت بها الدكتورة سماح سعيد الوكيل عن كتاب البناء السردي في روايات سعد مكاوي الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة.

- جائزة النقد الأدبي، حصدها الدكتور شعبان عبدالحكيم محمد سيد عن كتاب قراءة النص الشعري رحلة في فكر الناقد العربي، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- تم منح سماح أبوبكر عزت جائزة خاصة عن كتاب قنال لا تعرف المحال الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- جائزة التأليف المسرحي فاز بها وائل السمري عن مسرحية كما ترون.

- فاز مركز دراسات الوحدة العربية بأفضل ناشر عربي، وفازت دار الكنزي للنشر بأفضل ناشر مصري 2022.

ويقام معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ 53 لعام 2022 خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وتحل اليونان ضيف شرف المعرض.

كانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قد قررت منح جائزة لأول مرة لأفضل ناشر عربي، وهي الأولى من نوعها في جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتمنح الجائزة من قبل اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، على أن تكون قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري يتم منح الهيئة 20 آلاف جنيه واتحاد الناشرين العرب 20 ألف جنيه.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (53) لعام 2022، بدءا من 8 ديسمبر وحتى آخر ديسمبر الجاري.

وتقدم جوائز المعرض في 11 فرعًا منها تسعة للكبار: الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

كما تقدم 6 جوائز أخرى، تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.​