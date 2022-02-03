جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مجسما للكعبة وجبل عرفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

شيدت معلمات رياض الأطفال بقطاع المعاهد، ضمن مبادرة " الأزهر جامعا وجامعة" مجسما للجامع الأزهر وللكعبة وجبل عرفات، وأدى التلاميذ والتلميذات مناسك الحج، لتعريف زوار الجناح بمعرض الكتاب بهذه المناسك.

وقدمت معلمات رياض الأطفال كتابا تفاعليا مصنوع من الجوخ يحمل اسم " الأزهري الصغير" يحتوي على تفاصيل لأركان الإسلام و الإيمان، وكيفية تعليم الوضوء والصلاة للأطفال، كما قدمنَّ قصة الفيل والكتكوت مصنوعة من الجوخ والخامات الطبيعية من خلال العرائس القفازية لتعليم الطلاب آداب احترام الطريق وبعض القيم الأخلاقية.

وقدمت المعلمات مسرح خيال ظل بعنوان " فيل أبرهة" تحكي قصة أبرهة، فضلا عن إجراء المسابقات والألغاز وتقديم الهدايا المقدمة للأطفال، بالإضافة إلى ورش الرسم على الوجه والورش الفنية بما تضمنها من تشكيل ونسيج لوحات من الفوم وتلوين على أشكال من الجبس.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.