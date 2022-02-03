"إن فاتك الميري".. وظائف بالجهاز الإداري لأول مرة منذ 7 سنوات (تفاصيل وشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

منذ إقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية سنة عام 2014، والتعديلات التي صدرت بعد ذلك في عام 2016، لم تعلن أي وزارة بالجهاز الإداري للدولة عن وظائف وفق القواعد التي نص عليها القانون، بأن لا يتم شغل أي وظيفة حكومية إلا بإعلان رسمي على بوابة الوظائف الحكومية من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لكن يبدو أن عام 2022 سيشهد انفراجة للباحثين عن الوظائف الحكومية حيث شهد الشهر الأول من العام الإعلان عن عدة وظائف في مجموعة من الوزارات.

وأعلنت وزارة الري، بحسب منشور، حاجتها إلى وظائف جديدة بنظام التعيين وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجة وزارة الموارد المائية والري إلى تعيين 240 في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (29 مهندس ميكانيكا - 15 مهندس كهرباء - 190 مهندسًا مدنيًّا - 2 مهندس اتصالات - مهندس حاسب آلي) بموازنة وزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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بنظام التعيين| وظائف جديدة بوزارة الري.. موعد التقديم والشروط

وفي التربية والتعليم قال مصدر مسئول بالوزارة، إن مسابقة المعلمين المقبلة ستكون إلكترونية بشكل كامل.

وأكد المصدر، لمصراوي، أنه سيتم إتاحة التقديم في مسابقة المعلمين "أون لاين" عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر جهاز التنظيم والإدارة أو التقديم يدويا.

وأضاف المصدر أنه سيتم تنظيم اختبارات للقبول، ستتم أيضا بشكل إلكتروني، مراعاة للوضع الوبائي في البلاد، والتخفيف على الراغبين في التقديم.

ووجّه الرئيس السيسي، بإعلان مسابقة لتعيين 30 ألف معلم لسد العجز بالمدارس على مدار 5 سنوات.

مسابقة الـ 30 ألف معلم.. مصدر بالتعليم: التقديم والاختبارات إلكترونيا

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حاجتها لتعيين 20 شخصا في وظيفة أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث بموازنة وزارة الصحة وحسب الإعلان المركزي رقم 1 لسنة 2022 للتعيين بالوظائف العامة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

بنظام التعيين.. وظائف جديدة بوزارة الصحة "شروط وتفاصيل"