بالصور.. إقبال كبير على معرض الكتاب في ثامن أيامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تصوير- محمود بكار

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالاً كبيرا، اليوم الخميس، في ثامن أيامه الرسمية، حيث حرص الزوار على تفقد أجنحة المعرض وشراء ما يرغبون من الكتب المختلفة.

وتفقد عدد من الزوار جناح سور الأزبكية، لاقتناء الكتب القديمة، والتي تمثل قيمة ثقافية كبرى، فضلاً عن أسعارها البسيطة التي تعد في المتناول مقارنة بأسعار باقي الأجنحة.

كانت قد أعلنت إدارة معرض الكتاب، أمس، أن عدد رواد المعرض بلغ خلال سابع أيام المعرض 82 ألف رائد ليتخطى عدد الزوار خلال الأسبوع الأول حاجز النصف مليون ويصل إلى 530 ألف زائر.

وحققت مبادرة "ثقافتك كتابك" نجاحا مميزا للدورة الثانية على التوالي وتصدرت قائمة الأعلى رواجا حيث بلغت مبيعاتها ما يقرب من 65 ألف نسخة للكثير من العناوين كان منها، تحديات القرن الحادي والعشرين، الداء العربي، من هدي القرآن، تراثنا والمعاصرة، تجديد الخطاب الفكري، الشباب والبحث عن الذات، ملحمة أكتوبر، بالإضافة إلى عناوين سلسلة الذخائر والهوية والفلسفة وآفاق عالمية وغيرها .​