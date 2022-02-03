بعد تخفيضها.. الصحة تعلن الأسعار الجديدة لتحليل PCR للمسافرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر"CoVID-19 PCR"، وكذلك تحليل "Antigen Rapid" للمصريين والأجانب.

وأوضح عبدالغفار، في تصريحات، أن قيمة هذه المصروفات لتحليل PCR أصبحت 650 جنيها للمصريين، بدلا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلا من 1200 جنيه في السابق.

كما أصبحت قيمة تحليل "Antigen Rapid" بـ 175 جنيها للمصريين، بدلا من 250 جنيها في السابق، و225 جنيها للأجانب، بدلا من 320 جنيها في السابق.