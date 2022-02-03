وزيرة البيئة تعلن استلام 12 وحدة جديدة للبيوجاز بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن استلام 12 وحدة بيوجاز فى مركز زفتى بمحافظة الغربية ضمن مشروع إنشاء 50 وحدة بيوجاز بمركز زفتى بالمحافظة، بالإضافة إلى تدريب ١٠ من المهندسين وشباب الخريجين من الذكور والإناث على تنفيذ هذه الوحدات ومساعدتهم في إنشاء شركات خاصة لهم للعمل فى هذا المجال الجديد، وذلك بتمويل من منظمة العمل الدولية.

يأتي ذلك في إطار العمل على نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة للوزارة في مختلف قرى محافظات الجمهورية، وتكامل كافة الجهود الوطنية للتصدي لآثار التغيرات المناخية، وذلك بالتخفيف من غازات الاحتباس الحراري التي تنتج عن حرق المخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن وحدات البيوجاز تعد قصة نجاح مصرية فى التعامل مع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، من خلال تدريب الشباب على تأسيس شركات لتنفيذ هذه الوحدات في المناطق الريفية لإنتاج وقود حيوي ويمتد عضويًا، بما يحقق الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية.

وأضافت الوزيرة أن تكنولوجيا البيوجاز تعد استكمالًا لمساهمات وزارة البيئة في مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قرى مصر لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى، كما أنها نموذج مبسط لفكر الاقتصاد الدوار، فوحدة البيوجاز المنزلية توفر غازًا حيويًا يوازي ٢ أنبوبة بوتاجاز شهريًا وسمادًا عضويًا سائلًا يكفى لتسميد ٣ أفدنة طوال العام.

وأكدت فؤاد، على دور المرأة المصرية في تطوير الملف البيئي، ويتضح هذا الدور جليًا في اهتمام السيدات في البيوت بتنفيذ وحدات البيوجاز والتعامل معها، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة بالريف المصرى.

وكانت وزيرة البيئة قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن استلام أربع وحدات من البيوجاز فى الفيوم ضمن مشروع إنشاء 15 وحدة بيوجاز بقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع جمعية روح الحياة وبتمويل من برنامج المنح الصغيرة، ومتابعة أعمال الإنشاءات فى مختلف محافظات صعيد مصر، مؤكدة على استمرار الوزارة في تعميم هذه التكنولوجيا على مستوى الجمهورية.

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