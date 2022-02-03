وزير الأوقاف: مشروع "صكوك الإطعام" يوفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انطلاق أول بشائر الخير لتوزيع لحوم صكوك الإطعام لعام ٢٠٢٢م من أمام ديوان عام الوزارة، إذ يتم توزيع 6 أطنان للقاهرة والجيزة اليوم، و3 بالدقهلية، غدا.

وأشاد وزير الأوقاف بجودة اللحوم، وبالمستوى الجيد الذي تم إعدادها به، من تعبئة وتغليف وتجميد حتى تصل إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة وبأفضل جودة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة بداية من عملية تلقي التبرعات وتوزيعها على مستحقيها.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن هذا المشروع يُمثل بُعدًا اجتماعيًّا ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.​