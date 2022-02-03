حريق سقالة خشبية أمام مطعم شهير بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على نيران كادت تلتهم محتويات شقة بمنطقة فيصل غرب المحافظة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسقالة خشبية بمحطة المطبعة اتجاه المريوطية أمام مطعم الشبراوي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة برجال الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع إطفاء الغرب.

سرعة الانتقال إلى محل البلاغ حالت دون امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات،.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.