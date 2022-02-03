بتعاملات مليون وربع.. ضبط شخص اشترك مع آخرين في تجارة العملة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت أكثر من مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول، حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم المذكور من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك بالبلاد.

عقب ذلك يقوم المتهم باستبدال تلك المدخرات المُشار إليها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذوي المصريين العاملين بالخارج نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام بلغ مليون و250 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.