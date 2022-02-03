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الحماية المدنية تنقذ شقة من التفحم بفيصل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على نيران كادت تلتهم محتويات شقة بمنطقة فيصل غرب المحافظة، اليوم الخميس، بدون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من العقار رقم 13 شارع مكة الجديد من الترابيع الطوابق.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع إطفاء الغرب.

حاصرت قوات الحماية المدنية مصدر النيران ومنعت امتدادها إلى الشقق المجاورة، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

تحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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