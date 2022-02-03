سيارات الإطفاء تنقذ شركة السكر من نيران المخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع بجوار شركة السكر بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالحى الرابع المجاورة الثانيه بجوار شركة السكر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق بكمية مخلفات، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.