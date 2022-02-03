السيطرة على حريق داخل مصنع بأكتوبر دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب في مصنع بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منشأة صناعية في المنطقة الصناعية الثالثة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع إطفاء أكتوبر.

تبين نشوب الحريق داخل مصنع بشارع دايو، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم وانتدب اللواء علاء فاروق لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.