ضبط هارب من تنفيذ 77 حكم قضائي في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغريبة، محكوم عليه هارب ومطلوب التنفيذ عليه في 77 حكم قضائي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت قيام محكوم عليه (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية) بالتردد على محيط سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه؛ وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 77 حكم في قضايا "تبديد، تعدي" بإجمالي حبس 18 سنة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصةً متعددي الأحكام.