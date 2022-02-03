"حسين" يطلب تطليق زوجته: "بتزعقلي وأنا في عربية الإسعاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "حسين. ف" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته بسبب ما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه "تعبان وراكب عربية الإسعاف ومراتي بتزعقلي وبتتخانق مع الممرضة".

يقول "حسين" 42 سنة، موظف بالبريد: تزوجت من "صافي. م" ربة منزل، عقب التعرف عليها وبعد فترة خطوبة قصيرة تزوجنا وانتقلنا إلى عش الزوجية معًا، لمدة لم تتجاوز الـ 6 سنوات، دون إنجاب أطفال.

أضاف الزوج: قضيت فترة سعيدة مع زوجتي قبل أن تنقلب حياتنا، عندما اكتشفت أن زوجتي تتصرف بطريقة غير مقبولة بسبب الغيرة، ما جعلها تختلق الخلافات بدون أسباب، "في عز هزارنا وضحكنا بتنكد عليا".

يكمل الزوج: شعرت بالمرض لمدة أسبوع ولم أذهب للعمل، ووصل الأمر بي إلى طلب زوجتي سيارة إسعاف لشعوري بالاختناق، وبمجرد وصول سيارة الإسعاف قامت ممرضة بتركيب جهاز أكسجين لي.

يواصل الزوج: ارتفع صوت زوجتي دون داعي عندما قامت الممرصة بتركيب بجهاز الأكسجين قائلة "سيبي أنا همسك جهاز الأكسجين.. هتفضلي قاعدة جنبه كتير"، حاولت إسكاتها لكنها قامت برمي الجهاز ثم غادرت السيارة وأكملت طريقي وحيدًا.

يختتم الزوج: بعد خروجي من المستشفى لم أفكر إلا في طلاقها لكنها رفضت الطلاق، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 137لسنة 2021، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.