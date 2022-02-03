موجة الطقس السيئ.. نصائح عاجلة من الأرصاد للتعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، 10 نصائح عاجلة إلى المواطنين، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار المرتقبة في الأحوال الجوية يومي الخميس والجمعة.

ونصحت "منار"، في تصريحات عبر "الخليج 365" المواطنين بضرورة اتباع الآتي:

1- الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة جدا خلال فترات النهار والليل.

2- المواطنين اللي بيخروجوا الصبح بدري لشغلهم أو بيرجعوا متأخر بالليل، يخلوا بالهم من انخفاض درجات الحرارة.

3- على المواطنين تناول المشروبات والسوائل الدافئة.

4- على قائدي المركبات والمسافرين، القيادة بهدوء تام مع سقوط الأمطار.

5- ضرورة اتباع كافة تعليمات الهيئة العامة للمرور.

6- الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وألواح الإعلانات المعدنية بالشوارع.

7- عدم الوقوف تحت الأشجار العالية أو الإعلانات العالية.

8- متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولا بأول.

9- على المواطنين معرفة أحوال الطقس ودرجات الحرارة قبل الخروج من البيت، للتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة.

10- الانتباه جيدا عند الخروج، خصوصا حال تشغيل آلات التدفئة.. نخلي بالنا تجنبا لنزلات البرد.

ومن المتوقع أن يشهد يومي الخميس والجمعة، حالة من عدم الاستقرار والتقلبات في الأحوال الجوية، بسبب منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، يجلبه كتل هوائية رطبة قادمة من جنوب غرب أوروبا تعمل على حالة عدم الاستقرار.

وتبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار يوم الجمعة، لتشهد البلاد، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وبعض المناطق من مدن القناة، على أن تمتد الأمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد.

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