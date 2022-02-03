530 ألف زائر لمعرض الكتاب في الأسبوع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

انقضى الأسبوع الأول من عمر الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وفيما يلي تقرر يوضح أهم الأحداث والأرقام التى تحققت فى هذه الفترة، وفق بيان صادر عن وزارة الثقافة..

عدد الزائرين

بلغ عدد مرتادي المعرض خلال سابع أيام المعرض إلى 82 ألف زائر ليتخطى عدد الزوار خلال الأسبوع الأول حاجز النصف مليون ويصل إلى 530 ألف زائر.

قائمة الأعلى رواجا

حققت مبادرة ثقافتك كتابك نجاحا مميزا للدورة الثانية على التوالي وتصدرت قائمة الأعلى رواجا حيث بلغت مبيعاتها ما يقرب من 65 ألف نسخة للكثير من العناوين كان منها، تحديات القرن الحادي والعشرين، الداء العربي، من هدي القرآن، تراثنا والمعاصرة، تجديد الخطاب الفكري، الشباب والبحث عن الذات، ملحمة أكتوبر، بالإضافة إلى عناوين سلسلة الذخائر والهوية والفلسفة وآفاق عالمية وغيرها.

المنصة الرقمية

وتمثل هذه الدورة الانطلاقة الثانية لها حيث سجلت أكثر من 87 مليون زيارة، كما بلغ عدد الزائرين المسجلين عليها قرابة 520 الف زائر، وبلغت عدد الجولات الافتراضية للمعرض قرابة 8000 جولة، بينما بلغت عدد التذاكر التي تم حجزها على المنصة الإلكترونية قرابة 160 ألف تذكرة، وبلغ عدد مشاهدات الكتب علي المنصة للهيئات ودور النشر المشاركة في المعرض قرابة 133 ألف مشاهدة.

البرنامج الثقافي

بلغ عدد الأنشطة الثقافية المصاحبة 141 فعالية وشهدت زخما فكريا كبيرا وتنوعت بين مؤتمرات ولقاءات وندوات استضافت قامات ورموز إبداعية في كافة مناحي الثقافة والفنون سواء على المستوى الأكاديمي أو المهنى.

البرنامج الفني

وصل عدد الأنشطة الفنية 71 فعالية وشهدت حضورا وتفاعلا جماهيريا ضخما وتنوعت بين العزف على الآلات الموسيقية، غناء، وإنشاد ديني، وفنون شعبية، وإلقاء الشعر إلى جانب فقرات السيرك القومي، والساحر، والأراجوز .

كما شهد الجناح المخصص لأنشطة الطفل إقبالا كبيرا وتضمنت أنشطته أربعة أركان، وهي ركن الحكايات، الورش التفاعلية، الورش الفنية والعروض المسرحية وتم استخدام العديد من الوسائل العلمية والثقافية المتعلقة بتطوير وتنمية مهارت الطفل.

أيضا تم إطلاق مشروع الكتاب الرقمي وبدأ بـ موسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن.

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي حيث ظهرت شخصية المعرض الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، تمكن رواد القاعة المخصصة للأطفال من مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وانظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وتأتي تحت شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتستمر حتى 7 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.