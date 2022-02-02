رئيسة القومي للمرأة تستقبل اليساندرو فراكاستي ممثل الأمم المتحدة الإنمائي بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السيد اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر هدفت الزيارة الإطلاع على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات.

وفي البداية رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيد اليساندرو فراكاستي في المجلس القومي للمرأ، وهنأته بمنصبه الجديد مؤكدة أن المرأة المصرية تحظى بقيادة سياسية حكيمة تؤمن بها وتعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجهها فالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو المساند والمدافع الأول عن المرأة المصرية وعن حقوقها.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في كافة المجالات مستعرضة أهم الأنشطة والمشروعات التي يقدمها المجلس لتمكين المرأة في جميع المجالات.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بما جاء في تقرير التنمية البشرية الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية تحت عنوان "التنمية حق للجميع مصر المسيرة والمسار".

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تعد هي الدولة الأولي في العالم التي تطلق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يوافق أهداف التنمية المستدامة حيث اعتمدها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة وإنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد التقدم في مؤشرات الإستراتيجية.

وأشارت إلى أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 لعام 2022.

ومن جهته أكد السيد اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر على الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر. وقال: "شرفت بلقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ونتطلع للمزيد من التعاون المشترك فإن تمكين المرأة هو عامل أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أكد على أهمية وضع تجارب واحتياجات ومساهمات المرأة في جميع جهود التنمية لذا يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إدماج المرأة في كافة مشروعاته بالتعاون مع الحكومة المصرية.​

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