"بيضربني عشان المخدرات".. كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة من نجلها بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات الإخبارية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً استغاثة سيدة من نجلها لتعديه عليها وعلى شقيقته بالضرب وأخذ مبالغ مالية عنوة لشراء مواد مخدرة.

وبالفحص أمكن التوصل (للسيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبسؤالها أفادت بتضررها من (نجلها – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم)، لقيامه بالتعدي عليها وعلى شقيقته بالضرب بصورة متكررة، وإحداث إصابات بشقيقته لطلب المال لتعاطي المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

كما تبين سابقة علاجه بإحدى مصحات علاج الإدمان، وعودته لتعاطي المواد المخدرة مرة أخرى.