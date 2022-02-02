المرور: غلق كلي لشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ غلق كلي لشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة .

ويستلزم ذلك إستكمال تنفيذ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة لإستكمال أعمال تركيب الشدة المعدنية لمحطة الاستاد ، و يتم تنفيذ الأعمال (ليلاً فقط) إعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022 وحتى الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 4/2/2022 .

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى، القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر .

القادم من شارع خلف الإستاد يسلك يساراً شارع الإستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر .

غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل جميع المركبات إلى محور العروبة .

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.