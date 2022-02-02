مصرع 3 وضبط 24 عنصرًا إجراميًا.. تفاصيل أكبر ضربة أمنية لتجار الكيف بـ 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية في استهداف عدة بؤر إجرامية وعناصر شديدة الخطورة بنطاق محافظات "الجيزة - الدقهلية – سوهاج – الإسكندرية".

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن المركزي ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الجيزة - الدقهلية – سوهاج -الإسكندرية)، تم استهدافهم بعدة مأموريات ولدى وصول القوات بادر بعضهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل.

وأسفرت الحملات عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وإصابة عنصرين إجراميين (لهما معلومات جنائية)، وضبط 24 عنصر إجرامي (لهم معلومات جنائية ومطلوب ضبط وإحضار بعضهم)، و29 قطعة سلاح ناري عبارة عن (15 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 3 طبنجات - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – 28 خزينة متنوعة.

كما ضبط بحوزتهم 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 2 أسطوانة هيروين – أكثر من 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كيلو جرام من مخدر الأيس – أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الأفيون – أكثر من 10 آلاف قرص مخدر، مبالغ مالية، 4 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية" وسيارة ملاكي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والسيارة والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.