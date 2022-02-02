القبض على شخص ادّعى أنه "المهدي المنتظر" في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً ادعاء أحد الأشخاص بأنه المهدي المنتظر.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً ادعاء مالكها بأنه المهدي المنتظر والإسقاط على رموز الدولة ومؤسساتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المذكور، وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول يحوي مقطع الفيديو المشار إليه)، وبمواجهته تبين أنه يهذي بكلمات غير مترابطة، وبسؤال والدته (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان)، أفادت بأن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية لتعاطيه المواد المخدرة بكثرة وسابقة عرضه على العديد من أطباء الطب النفسي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.